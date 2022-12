Genova, in bassa Val Bisagno la campagna di sensibilizzazione di Amiu. L'assessore Campora: "È una nostra priorità"

Importante iniziativa che vede come protagonista il municipio Bassa Val Bisagno, infatti Amiu darà il via alla campagna di sensibilizzazione e di contrasto al degrago dal titolo "Il tuo quartiere non è una discarica".

La campagna è in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del Comune di Genova e ad essere interessate saranno 223 strade e oltre 5000 portoni. Verranno affisse locandine multilingue nei portoni per coprire l'intero territorio del municipio che comprende San Fruttuoso, Marassi e Quezzi. Le locandine evidenzieranno in italiano, spagnolo e inglese i servizi a disposizione dei cittadini per conferire correttamente i rifiuti ingombranti, quelli elettrici ed elettronici di tutte le dimensioni e anche quelli speciali o pericolosi.

"La sostenibilità- dice l'assessore all'ambiente Matteo Campora- passa anche da campagne di comunicazione come questa. Stimolare e coltivare la sensibilità deve essere una priorità tanto quanto le azioni specifiche di raccolta e smatimento rifiuti: possono e devono andare insieme, in modo completamentare. I numeri sul territorio sono più che buoni, ma il lavoro da fare è ancora tanto e proprio per questo sono certo che puntare sull'informazione e la sensibilizzazione con campagne come queste sia fondamentale, una delegazione alla volta fino a coprire tutta la Grande Genova".