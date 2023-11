Genova, in arrivo correttivi per la linea FS a Ponente: più bus per contrastare i disagi

I lavori sulla linea FS a Ponente hanno creato non pochi disagi lo scorso weekend. I pendolari si sono lamentati per la disorganizzazione e la scomodità che hanno riscontrato durante i loro viaggi. Per questo motivo la Regione ha indetto una riunione d'urgenza ieri per trovare una soluzione. Sono stati quindi annunciati dei correttivi per le prossime interruzioni, che ricordiamo avverranno tutti i weekend fino a dicembre.

Tra i correttivi c'è il potenziamento dei bus sostitutivi, fondamentali, più corse dei mezzi urbani di Amt e anche più informazione ai passeggeri. I lavori per realizzare il nuovo Nodo ferroviario genovese non si possono interrompere, pertanto non si ha scelta se non mettere in campo delle modifiche per rendere gli spostamenti più agevoli per i cittadini. Trenitalia ha messo a disposizione i bus sostitutivi, che però per una serie di fattori hanno causato lunghe attese, tempi di percorrenza infiniti e resse alle fermate. Una situazione insostenibile.

Il Presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore ai Trasporti Augusto Sartori hanno sollecitato per l'incontro che si è tenuto ieri al riguardo, in modo da evitare gli stessi disagi per i prossimi weekend. La tratta coperta dai bus sostitutivi è Principe-Cogoleto.

I due punti più critici che hanno fatto scoppiare il caos sabato scorso di fatto sono stati l'interruzione della linea ferroviaria e anche la riduzione delle corse di Amt, inoltre si è verificato un grave incidente sulla A10. Questo però è un caso che si può verificare con molta facilità pertanto il problema va risolto a monte cercando soluzioni il più efficaci possibile.