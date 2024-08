Genova, il vice sindaco Piciocchi: "Memoriale del Morandi sarà inaugurato il 14 novembre"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Domani un momento molto importante per la nostra città. Ogni anno cerchiamo di riporre il massimo impegno possibile perché è un momento di ricordo, riflessione e unità della nostra città a cui teniamo. Ne approfittiamo per sensibilizzare la cittadinanza alla partecipazione. Per quanto riguarda il memoriale dedicato alle vittime, i lavori stanno procedendo bene, con i tempi che ci eravamo dati, al momento la data dell'inaugurazione è fissata per il 14 novembre. Stiamo lavorando insieme al comitato dei parenti delle vittime, che ha ispirato questa opera sin nei minimi dettagli. L'involucro esterno è completato, così come la serra che è il prolungamento fisico del memoriale. Nei prossimi giorni inizierà la messa in dimora delle piante. Siamo nella fase che riguarda gli allestimenti e l'organizzazione dello spazio interno, anche qui abbiamo lavorato insieme al comitato dei parenti delle vittime. Ci sarà un luogo dedicato alle famiglie che si chiama "la casa delle famiglie". Sarà un'esperienza immersiva in tutta quella che è stata la vicenda, la reazione delle città e l'espressione di solidarietà che la città ha saputo dare in quei momenti e che tutti ricordiamo, una delle pagine più nobili di Genova". Così il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, sul memoriale che sta sorgendo in Val Polcevera per onorare le vittime del crollo del Ponte Morandi, il cui anniversario ricorre domani mercoledì 14 agosto.