Genova: il sindaco Bucci invitato a Londra per partecipare all'insediamento del nuovo Lord Mayor della City

Domani si insedia il nuovo Lord Mayor della City of London, cuore finanziario e nucleo storico della capitale britannica, e Genova sarà presente come prima e unica città italiana invitata alla cerimonia che si ripete ogni anno. Il nuovo sindaco della City, il 695mo a ricoprire la carica, da non confondere col sindaco della Grande Londra, è Michael Mainelli, già designato da tempo.

"Genova è una città con un respiro sempre più internazionale e questa missione a Londra lo dimostra per la tipologia di incontri e appuntamenti che la nostra delegazione avrà da oggi a sabato", ha dichiarato il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci.

Nei tre giorni a Londra saranno presentati i progetti di sviluppo di Genova e le sue iniziative culturali. "Intendiamo migliorare rapporti di tipo economico, sociale e culturale con il Regno Unito e la sua capitale - ha spiegato Bucci - creando nuove occasioni e opportunità per Genova".

Per il sindaco, "è motivo di grande orgoglio poter partecipare all'investitura del Lord Mayor of London ed essere la prima città italiana, dal Medioevo a oggi, a prendere parte a un appuntamento così ricco di storia e tradizioni. Segno tangibile della riconoscibilità e prestigio di cui godiamo anche al di fuori dei confini nazionali. Siamo pronti ad affascinare Londra con la nostra storia, le nostre tradizioni e soprattutto quella che sarà la Genova di domani".

Il legame tra le due città è antichissimo, ha ricordato il sindaco, "e ha il suo simbolo più eloquente nella bandiera di san Giorgio, vessillo rossocrociato che accomuna gli inglesi ai genovesi". Sabato, Bucci e il nuovo Lord Mayor si incontreranno per condividere il futuro Patto di intenti tra le due città su progetti comuni su shipping, cultura ed education. L'investitura a Lord Mayor avviene con una cerimonia nota come Silent Ceremony perché si tiene quasi interamente in silenzio. Quindi si svolgerà il Lord Mayor's show, la parata annuale nel centro della City trasmessa in mondovisione dalla BBC. Genova, parteciperà con il gonfalone e figuranti in jeans, per sottolineare le origini genovesi del tessuto.