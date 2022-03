Genova, il sindaco Bucci: "A Nervi polemiche strumentalizzate, ma miglioreremo il progetto"

di Redazione

"Inaccettabile che ci siano giardini sporchi. La casa del Soldato di Sturla ai Vigili del Fuoco. Una piscina per il Quinto"

Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato ospite questa mattina del quartiere di Sturla durante il suo tradizionale appuntamento con la "Colazione con il sindaco".

Le spiagge. "Quinto e Sturla mi prendo un impegno di portare avanti un progetto che salvaguardi le spiagge. Mi auguro che alla fine dei prossimi cinque anni abbiamo tutto pronto".

Giardini. "Inaccettabile che ci siano i giardini sporchi. In ogni Municipio della città ci sono due responsabili dedicati ai rapporti con Amiu e Aster. Sono loro che si devono occupare di eventuali situazioni critiche, se non lo fanno sbagliano. Mi auguro che da domani si inizi la pulizia di questi giardini".

Casa del Soldato. "Casa del soldato. Noi avevamo fatto un progetto già chiuso poi però è arrivata la richiesta dei Vigili del vigili del fuoco e abbiamo dovusto lasciarla. Dopo tre anni abbiamo saputo che useranno la caserma Mendoza e che questa di Sturla verrà utilizzata per altri scopi, soprattutto legati alla prevenzione".

Piscina a Quinto. "C'è l'ipotesi di fare una piscina di 33 metri a Quinto, stiamo verificando l'area del "tiro al piccione". Il Quinto, società di pallanuoto di Serie A, ha esigenza di avere una piscina e per questo ci stiamo muovendo".

Le code a Nervi. "Pensar male si fa peccato, diceva un vecchio politico. Da 62 anni vedo code in quel punto, ci sono sempre state. Che serva la sincronizzazione sono il primo a dirlo e lo stiamo facendo. Che invertendo il giro il semaforo non è sia più necessario è possibile e lo stiamo verificando. Ma i cambiamenti per Nervi sono importanti, vogliamo darle una visibilità nazionale. A patto che queste cose non vengano strumentalizzate"