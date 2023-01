Genova, il Pd: "A Capodanno Regione utilizzata come camerino". Toti: "Era un punto d'appoggio per il retropalco"

Il Consiglio regionale odierno ha visto il botta e risposta tra Luca Garibaldi (capogruppo PD) e Giovanni Toti (presidente Regione Liguria). Oggetto della discussione il Palazzo della Regione, utilizzato secondo il PD come 'camerino' degli ospiti sul palco.

"Il palazzo della Regione Liguria è servito per alcune ore come punto di appoggio dietro al palco per una ragione che tutti ben comprendono - le parole di Toti -. Ovviamente era il luogo più vicino al palco per essere utilizzato come backstage, per le attrezzature e i lavoratori, quindi trovo che non ci sia nulla in contrasto con la Regione".

Il Governatore ligure ha anche aggiunto: "Il Capodanno sulla piazza di Genova trasmesso da Mediaset ha incontrato il gusto di 4 milioni di telespettatori e 10 milioni di persone che sono passate su quel canale, più molti milioni di radio-spettatori nelle reti del gruppo".