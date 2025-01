Genova, il mito di Gianluca Vialli al Teatro Modena con lo spettacolo di Andrea Carlini

Debutta mercoledì 8 gennaio al Teatro Gustavo Modena di Sampierdarena lo spettacolo di Andrea Carlini dedicato al mito di Gianluca Vialli. Scritto da Christian Poli e diretto da Simone Repetto, accompagnato dalle musiche originali di Aldo De Scalzi, con la voce di Armanda De Scalzi e le scenografie curate da Valentina Albino, è un viaggio emozionale che lega passato e presente, sport e vita personale.

“Il mio Luca” si apre in una sala d’aspetto di una maternità, dove Andrea, un uomo in attesa di diventare padre, decide di raccontare al figlio in arrivo le gesta del suo eroe, quel ragazzo diventato uomo che è stato il mito di tanti, nella Genova di un tempo che si allontana sempre più: Gianluca Vialli. La narrazione si snoda dagli esordi del calciatore sui campi di provincia fino ai trionfi della Sampdoria e al suo doloroso epilogo a Londra, dipingendo un ritratto che va oltre lo sport, per esplorare i temi universali dell’eroismo, della crescita e del cambiamento. "La storia del grande Luca è anche un modo per raccontare me stesso, per spiegare a mio figlio che, anche e soprattutto oggi, abbiamo bisogno di eroi. Non solo per ammirarli, ma per ispirarci a loro e trovare la nostra strada", racconta Andrea Carlini, attore e ideatore dello spettacolo.

La storia del protagonista si intreccia così a quella del giovane Luca, in un rimando continuo che porta i due a confrontarsi con le gioie e le asprezze della vita, mentre il mondo intorno a loro cambia e giunge fino a noi. Fino all’oggi, fino a quella sala d’aspetto dove un uomo ora è un padre e consegna al figlio il nome che lo accompagnerà per sempre. In quella scelta, misteriosa e inusuale, c’è tutto il senso del mito come modello da seguire, per poi staccarsene, tenerlo nel cuore e diventare, semplicemente, sé stessi.

Il monologo alterna momenti di intensa emozione a scene ironiche e leggere, in un costante intreccio tra la vita del campione e quella dell’attore. "A due anni dalla scomparsa, volevo raccontare quello che Gianluca Vialli ha rappresentato per me e per tanti ragazzi e tifosi della mia età. Il fatto che poi sia diventato un esempio anche per altre generazioni, e non solo di sampdoriani, mi ha spinto a volerlo raccontare a mio figlio e a portarlo a teatro. Sicuramente nello spettacolo c’è tanta Genova e tanta Sampdoria, ma non è un monologo pensato soltanto per una tifoseria, perché la figura di Vialli è amata e stimata da tutto il mondo dello sport e non solo, conclude Andrea Carlini. .

Dietro le quinte de “Il mio Luca” c’è una squadra creativa: la regia è firmata da Simone Repetto, che a teatro ha lavorato, fra gli altri, con Gigi Proietti, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Il testo è di Christian Poli, autore teatrale e sceneggiatore per il cinema e la tv, docente e Maestro d’Area in ambito fiction alla scuola di scrittura Bottega Finzioni di Bologna.

Le musiche sono composte da Aldo De Scalzi, pluripremiato compositore di colonne sonore per film e serial, con la splendida voce dal vivo di Armanda De Scalzi. A completare il quadro, le scenografie e i disegni originali di Valentina Albino. Le assistenti di palco e alla regia sono Nicole Galante e Cary Jane Tutti. Il management è curato da Arianna Traverso.

Andrea Carlini, attore e comico genovese, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua ironia sottile e alla sua capacità di mescolare riflessione e comicità. Dopo gli esordi nel teatro dialettale e con le compagnie di prosa "Il Sogno" e "Buio in Scena", si è avvicinato al cabaret, partecipando alle più importanti trasmissioni comiche televisive come Colorado e Zelig. Dal 2015 è uno dei protagonisti del collettivo genovese Bruciabaracche che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure. I suoi spettacoli alternano momenti di leggerezza e profondità, mettendo in luce una narrazione personale e al tempo stesso universale, capace di conquistare ogni tipo di pubblico.

