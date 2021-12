Genova, il Gaslini si apre al territorio: da luglio 2022 garantirà i suoi servizi in tutte le Asl

di Marco Innocenti

Toti: "Un cambiamento epocale, che punta a garantire la migliore risposta ai bisogni di cura dei pazienti pediatrici, con una riduzione della mobilità passiva"

"Dall'estate prossima l'ospedale Gaslini si aprirà a tutto il territorio, con la sua estensione in tutte le Asl per garantire non solo la presenza del 'marchio' ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico". Lo annuncia il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti. A partire da luglio 2022 sono attribuite al Gaslini le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico attualmente svolte dalle Asl, comprese le articolazioni organizzative.

"Si tratta di un cambiamento epocale - prosegue Toti - per diffondere a livello regionale le migliori risorse, umane e scientifiche di cui disponiamo. L'obiettivo è di garantire la migliore risposta ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici, facendo in modo che le specifiche competenze e le eccellenze in ambito clinico e di ricerca scientifica proprie dell'Istituto Gaslini possano svilupparsi anche a beneficio delle realtà territoriali, determinando una riduzione della mobilità passiva. Questo provvedimento risponde anche ad un'altra esigenza, non colmabile in breve tempo che è la carenza di pediatri, anche a livello nazionale".

Il provvedimento prevede il trasferimento al Gaslini anche delle attrezzature (in comodato gratuito) e del personale attualmente in servizio per le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico presso le Asl, che manterranno in toto le strutture presso le quali vengono svolte oggi le funzioni pediatrico neonatologiche. È inoltre previsto che Regione Liguria tenga conto in sede di riparto delle risorse annuali del Fondo sanitario regionale degli effetti del trasferimento di funzioni, in relazione all'allocazione di risorse tra le diverse Asl e il Gaslini.