Genova, il Galeone perde i pezzi. Intervengono i vigili del fuoco

di Redazione

Fortunatamente nessun ferito. Bisognerà capire se esistono le condizioni affinchè resti ormeggiato in quel posto

Il Galeone attraccato al Porto Antico di Genova perde i pezzi. Questa notte sono caduti in mare e sulla banchina pezzi della struttura. Fortunatamente nessun ferito.

L'allarme è stato dato da due passanti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Bisognerà capire se esistono le condizioni affinchè resti ormeggiato in quel posto o debba essere messo in un posto più sicuro.

Il veliero è ormeggiato da ormai più di vent’anni alla Darsena e realizzato nella prima metà degli anni Ottanta per il film Pirati di Roman Polański ed è stato usato anche per la miniserie tv “la vera storia di Peter Pan” nel 2011.

Essendo un “falso storico” è dotato di un motore in grado di farlo navigare alla velocità di 3 nodi, lo scafo sotto la linea di galleggiamento è in acciaio, per il resto è una fedele riproduzione di un galeone del 1600, anche gli interni sono stati progettati con questo principio.