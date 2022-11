Genova, il comitato "Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile" continua la sua battaglia

Una lotta ben avviata. Continua in Val Bisagno la mobilitazione del comitato 'Opposizione Skymetro-Val Bisagno Sostenibile', il gruppo di cittadini contrario al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana che sarà finanziato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a cui il comitato propone come alternativa il tram. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato la fine della gara per il completamento del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economico", spiegando che serviranno due mesi per il progetto di fattibilità e altri quattro per quello esecutivo, aprendo però allo stesso tempo anche al dialogo.

La nuova mobilitazione voluta dall'organizzazione avrà luogo oggi: questa mattina ecco la consegna in Comune di circa 1.700 firme raccolte, con la richiesta di fermare l'iter dell’opera dando inizio a un processo di partecipazione e ascolto, poi, nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, in piazza Manzoni a San Fruttuoso vi sarà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per fare il punto della situazione.

Sugli ultimi sviluppi il gruppo ha commentato: "C'è stato un ulteriore passaggio per l’iter progettuale. Ogni passaggio per realizzare il progetto senza valutare le alternative e aprire un confronto con la città ci vede contrari. In tanti modi stiamo seguendo la cosa." Secondo il comitato infatti, è ben chiaro che il percorso di partecipazione può avere senso solamente mettendo a confronto diverse soluzioni di trasporto e prevedendo la possibilità di realizzare opere e azioni alternative allo skymetro: in caso contrario è solo un percorso di informazione a senso unico sulla bellezza di questo treno volante.