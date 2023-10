Genova, il campione mondiale di nuoto Thomas Ceccon parteciperà al Trofeo Nico Sapio

Il ventiduenne nuotatore vicentino Thomas Ceccon sarà in gara dal 10 al 12 novembre alla 49a edizione del Trofeo Nico Sapio, appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, Regione Liguria e Comune di Genova.

La Nazionale gareggerà, quasi per intero, all'interno del My Sport Village Sciorba, il più grande complesso natatorio della Liguria. Insieme a Ceccon, infatti, il pubblico genovese potrà applaudire Simona Quadarella, vicecampionessa mondiale nei 1500 stile libero, Benedetta Pilato, bronzo iridato nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, argento in Giappone nei 100 rana, Alessandro Miressi, argento nella 4x100n e il campione di casa, Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport/Fiamme Gialle), cinque volte medagliato ai Mondiali in vasca corta e oro, argento e bronzo agli ultimi Europei di Roma 2022.

Ceccon è reduce da una nuova annata straordinaria: dopo il titolo mondiale vinto nei 50 metri farfalla a Fukuoka, porta a casa l'argento nei 100 dorso e il secondo posto nella 4x100 stile libero. Tutto questo a un anno di distanza dalla mitica doppietta 100 dorso-4x100 stile libero ai Mondiali di Budapest e dagli Europei di Roma 2022. Il nuotatore vicentino detiene, per ora, sette primati nazionali e dopo il Trofeo Nico Sapio di Genova inizierà la preparazione per le Olimpiadi di nuoto di Parigi 2024.