Genova, il 27 e il 28 gennaio ritorna il 25° Trofeo Memorial di Jiu-Jitsu "Gino Bianchi"

di Valentina Giubergia

Ritorna sabato 27 e domenica 28 gennaio, presso il Palazzetto di Manasseno, a Genova, a cura della A.S.D. Tegliese, in collaborazione con Fijlkam, il 25° Trofeo Memorial di Ju-Jitsu dedicato al maeatro della disciplina Gino Bianchi.

I dati dell'evento parlano chiaro: ci saranno 400 atleti provenienti da 11 regioni, 33 società provenienti da Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna fino a Sicilia e Calabria, per un totale di 650 professionisti in gara. La competizione sarà patrocinata da Regione Liguria, dal Comune di Sant'olcese e dal Municopio V DI Valpolcevera.

“Siamo orgogliosi di veder crescere di anno in anno questa manifestazione – dichiara Emidio Serando, Presidente della A.S.D. Tegliese - Ad ogni edizione cerchiamo sempre di migliorarci, e questo ci e` possibile grazie alla vicinanza delle Istituzioni, della Federazione e all’attiva partecipazione dei nostri dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, che ringraziamo per l’impegno profuso in favore della tradizione e dello sport”.

Saranno 280 i piccoli atleti dai 5 agli 11 anni che sabato gareggeranno nelle prove di Fighting System e di Accademia. La giornata di domenica sara` invece dedicata alle categorie agoniste che si confronteranno sul Fighting System, Ne Waza e Accademia.

"E' un Memorial che cade nei giorni in cui Genova è Capitale dello Sport- sottolinea il Presidente di Coni Liguria Antonio Micillo- queste discipline e competizioni sono importanti per la salute delle persone ma anche per l'economia del territorio e la promozione delle attività della zona."

Saranno molti i campioni di fama nazionale che si batteranno sui tatami del Pala Manesseno, tra cui l’atleta di casa Vittoria Viale, gia` campionessa nazionale categoria cadette 52 kg.

“Il Trofeo Gino Bianchi non solo è solo sinonimo di sport ad alto livello con molte centinaia di persone sul territorio di Sant’Olcese e, in generale, del Genovesato, ma ricorda anche colui che ha portato il iu-jitsu in Italia, il maestro Gino Bianchi – dice l’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. Questo evento, dunque, per noi è uno dei fiori all’occhiello anche in vista del 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport. Complimenti ai dirigenti della Tegliese che da anni portano avanti un evento come questo con ottimi risultati, senza dimenticare l’attività sociale. Il Ju-Jitsu è uno sport che può essere praticato anche da chi non è più giovanissimo. E` una disciplina che allena corpo e mente. Inoltre, le tecniche del Ju-Jitsu sono importanti anche per l’autodifesa”.