Genova, il 14 aprile la Mezza maratona torna e diventa "maggiorenne"

Il prossimo 14 aprile la Mezza di Genova diventerà maggiorenne. Un traguardo importante per la mezza maratona del capoluogo ligure, che nel corso della sua storia ha dimostrato come anche una città con una situazione orografica particolare come Genova può essere uno splendido teatro di gare podistiche, visti i numeri che ha saputo raccogliere nel corso del tempo. E per il prossimo 14 aprile è presumibile che tutti i limiti numerici di partecipazione verranno abbattuti, considerando che la gara assegnerà i titoli nazionali master sulla distanza accogliendo quindi corridori e società da ogni parte d’Italia.

Analizzando la storia della manifestazione, emerge come ci sia stata una sola vittoria italiana in campo maschile, ad opera di Armando Sanna nel 2009. Poi una lunga pletora di specialisti stranieri, con il Kenya a farla da padrone con 9 successi e il resto andato agli atleti del Nord Africa, ossia Tunisia e Marocco. Fra le donne invece ben 9 vittorie azzurre, con il poker consecutivo di Viviana Rudasso dal 2005 al 2008 e i 3 successi della podista-medico Emma Quaglia nel 2009-2010 e 2018. L’ultima vittoria italiana è del 2022 con Elena Maria Petrini. I record della corsa sono del kenyano Benard Bett Kiplangat, 1h02’41” nel 2014 e della sua connazionale Hellen Jepkurgat, 1h11’50” nel 2015.

La prova, valida anche quale Campionato Italiano U.N.V.S., sarà abbinata anche quest’anno alla Corri Genova, non competitiva sui 13 km e alla Family Run, camminata di 4 km aperta a tutti, per la prima volta transitante anche sulla Sopraelevata cittadina. L’appuntamento è in Via della Mercanzia al Porto Antico di Genova, dove sarà dato il via alle ore 9:00 mentre il traguardo sarà posto presso l’attiguo Piazzale del Mandraccio.

Le iscrizioni hanno un costo di 35 euro fino al 31 marzo, poi per le ultime due settimane è previsto un sovrapprezzo di 5 euro. Chiusura il 10 aprile. Ai vincitori assoluti andranno 600 euro con premi in denaro per i primi 5 e per i migliori 5 italiani in classifica. Un bonus di 300 euro andrà al vincitore e vincitrice se miglioreranno i record della corsa. Premi anche per i primi 3 di ogni categoria con consegna della maglia tricolore ai vincitori.

Per informazioni: Podistica Peralto, https://www.lamezzadigenova.it/