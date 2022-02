Genova, identificati i vandali del Monumento ai Caduti

di Redazione

La Polizia Locale ha individuato i tre giovani responsabili grazie al filmato di una passante e alle videocamere di sorveglianza. Denunciato dovranno rispondere di danneggiamento

Sono stati individuati gli artefici degli atti vandalici ai danni del Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria a Genova. Sono tre minori di origine tunisina ospiti di comunità a Genova. Sono stati denunciati. I fatti risalgono a venerdì scorso. Alla centrale operativa della Polizia Locale è arrivata la segnalazione di una donna; alcuni giovani stavano imbrattando con vernice spray il monumento al centro della piazza.

In piazza della Vittoria gli agenti della pattuglia hanno trovato le scritte e una bomboletta spray utilizzata per vergarle. La donna che aveva fatto a segnalazione era ancora sul posto e ha mostrato agli agenti un video ripreso con il suo smartphone, aggiungendo di aver visto i giovani scappare in direzione della stazione Brignole. Gli agenti del reparto Polizia Giudiziaria grazie ai fotogrammi delle videocamere di sorveglianza della zona sono riusciti nei giorni successivi a individuare gli autori dell'atto vandalico: sono tutti minorenni.

I tre sono stati dapprima segnalati all'autorità giudiziaria. La successiva perquisizione disposta dalla Procura Minorile ha permesso di trovare oggettivi riscontri. Dovranno pertanto rispondere dei danneggiamenti provocati al monumento.