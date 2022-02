Genova, i residenti di Quarto: "Le nostre strade un circuito di gara. Siamo esasperati""

di Anna Li Vigni

3500 famiglie non riescono a dormire. Si è anche formato il comitato "Strade Sicure Levante".

Prove su strada e corse clandestine a Genova. Auto e moto che con il loro passaggio provocano un rumore infernale.

C'è anche una Ferrari tra queste auto di grossa cilindrata che, dalle 22.30 fino alle 3 di notte, si lanciano su questa strada che diventa un circuito di gara. Ringhiere danneggate su tutto il percorso che parte da Via Carrara fino ad arrivare a Belvedere Lorenzo Pomodoro. Le auto e le moto raggiungono velocità elevate.

Le strade diventano piste dove le auto vengono provate con un pericolo reale per chi le percorre per tornare a casa e per gli stessi pedoni che più volte hanno rischiato di essere travolti.

Un comitato si è formato per cercare di muovere le acque e provare a sensibilizzare le istituzioni per trovare soluzioni che impediscano il perpetuarsi di queste pericolose scorribande notturne "Abbiamo terrazze inusate da anni a causa del forte rumore del rombo dei motori. In 20 anni non si è mai riusciti a trovare il modo di fermare tutto questo".