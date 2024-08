Genova, Gronda: nuovo viadotto e altre gallerie nel tracciato tra Bolzaneto e A12

Un viadotto di nuova costruzione, anziché la ristrutturazione e l'ampliamento del manufatto esistente, e una serie di nuove gallerie per migliorare la viabilità nel quadro dello snodo tra l’A7 e l’A12 per la nuova Gronda. Sono queste le principali innovazioni, oltre all'interazione con il ponte Genova San Giorgio, che Aspi in questi giorni ha depositato al Ministero delle Infrastrutture, in attesa del via via libero definitivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La variante concerne la parte di progetto compreso tra Bolzaneto e il bacino del rio Torbella, con connessione tra A7 e A12.

“Le modifiche rispetto al progetto definitivo della Gronda approvato, analizzate nel presente studio, si sono rese necessarie - scrivono i tecnici di Aspi - a seguito delle richieste di approfondimento in merito alla possibilità di anticipare ulteriormente l’apertura del potenziamento della A7 ed in particolare del nuovo asse A7/A12, in direzione Livorno, e del nuovo asse A7/A12, direzione Milano formulate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La soluzione progettuale cui il presente elaborato si riferisce, sviluppa, al livello di progettazione definitiva, ulteriori misure per il miglioramento di alcuni standard tecnico-funzionali adottati nella soluzione alla base della Direttrice A7 che consiste nel potenziamento fuori sede della carreggiata Nord, a nord della Val Torbella, tra l’allacciamento A7/A12 e Genova Bolzaneto, anche con funzione di interconnessione tra la A7 e la A12, e del nodo infrastrutturale tra la A10bis – Gronda di Ponente e la autostrada A7 a nord di Bolzaneto".