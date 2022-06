Genova, gli Europei di scherma nel 2025. Alessandro Garrone: "Una vittoria della città, abbiamo colto nel segno"

di Redazione

"L'evento porterà in città 600 persone in una settimana. La nostra città sta crescendo molto, può davvero diventare un centro per eventi di questo tipo"

Sabato 18 Giugno 2022