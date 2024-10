Genova, gli esercenti nel quartiere di Marassi: "Lo stadio porta lavoro e non va spostato"

Abbiamo fatto un giro nel quartiere di Marassi anche alla luce delle recenti partite a porte chiuse e più in generale a proposito della ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris che per i commercianti rappresenta linfa vitale durante le giornate in cui si disputano le partite. Per qualcuno lo stadio dovrebbe essere utilizzato ancora di più per incrementare il lavoro e magari attrarre anche turisti. Il mercoledì risulta un giorno difficile quando oltre al mercato degli ambulanti, si gioca una partita infrasettimanale: il quartiere si congela per via del traffico. Lo stadio non va assolutamente spostato!