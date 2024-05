Genova: "Giochi senza barriere" il 9 e 10 maggio per lo sport diversamente abile

Due giornate di sport, attività ludiche e culturali mirate all'inclusione sportiva dei giovani diversamente abili animeranno il 9 e 10 maggio a Genova la Radura della Memoria di via Porro sotto il ponte San Giorgio per la nuova edizione dei 'Giochi senza Barriere', la manifestazione organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica 'Dinamic Gym'. Coinvolte scuole, associazioni e cooperative del territorio, per una grande festa dove persone normodotate e diversamente abili giocheranno imparando e divertendosi insieme. Il progetto, presentato a Palazzo Tursi, è sostenuto dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova ed è inserito all'interno del programma Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

In programma anche una 'maratona inclusiva' offerta dai runner della Asd MaratonAbili, pronti a prestare le gambe per coinvolgere chi non può correre in autonomia. "La manifestazione si svolgerà su due giorni rispetto al singolo giorno dell'anno scorso: un modo per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di bambini, ragazzi, famiglie e gruppi organizzati, che avranno la straordinaria opportunità di poter vivere una bellissima esperienza nel segno dell'inclusione sportiva, educativa e sociale - sottolinea l'assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi -. Un plauso a tutto lo staff di Dinamic Gym che con grande entusiasmo e passione continuano a promuovere e diffondere la cultura e la pratica sportiva per tutti".

"Lo sport è trasversale: non ha a che fare solo con i risultati, ma anche con altri aspetti che valgono come una coppa o una medaglia - afferma l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - Lo sport è anche compagno di viaggio nel riscatto sociale e nell'autodeterminazione, può regalare certezze e sicurezze che poi si trasferiscono nella vita di tutti i giorni. Ecco perché sosteniamo 'Giochi senza Barriere' e tutte le iniziative che mirano all'attività sportiva dedicata alle persone con disabilità. Anche questa volta Dinamic Gym ha saputo creare un evento che sarà una vera e propria vetrina del settore coinvolgendo società sportive, associazioni e volontari, tutti esempi di quella sensibilità che vorremmo che fosse sempre più presente".