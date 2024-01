Genova, Ghio sulle criticità del mar Rosso: "La proroga a sostegno lavoro portuale è urgente"

"La proroga al sostegno al lavoro portuale è quanto mai necessaria e urgente, anche in conseguenza delle criticità nel Mar Rosso che obbligano a rotte logisticamente più complesse. Oggi ho riposto la questione in Commissione Bilancio alla Camera, durante le audizioni per il Milleproroghe, nell'ambito delle quali abbiamo richiesto di audire rappresentanti del cluster portuale, fra cui Assoporti che oggi ha confermato la preoccupazione della categoria per la situazione di crisi nel Mar Rosso". Lo scrive in una nota così la vicecapogruppo Pd alla Camera Valentina Ghio alla fine della Commissione bilancio che si è svolta questa mattina, in cui il Pd ha chiesto l'audizione di Assoporti e Ancip per un confronto sui temi e sulla necessità di sostegno al lavoro portuale. "Anche per questo non si può più rimandare la proroga che come Pd abbiamo chiesto in ogni sede, per sostenere il lavoro portuale, e che chiediamo oggi con uno specifico emendamento che abbiamo predisposto al Milleproroghe, visto che gli annunci del Governo sono rimasti ancora tali e in nessuna delle occasioni possibili si sono concretizzate, inclusa la versione del Milleproroghe che stiamo esaminando. Il tempo dei rinvii è finito: la prossima discussione in aula deve portare all'approvazione delle nostre proposte per sostenere il lavoro portuale".