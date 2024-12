Genova: gestione rifiuti nelle feste, anche le "squadre lepre" per rimediare alle criticità

Le festività natalizie hanno messo in evidenza alcune criticità nel sistema di gestione dei rifiuti a Genova, legate principalmente alla chiusura dei siti di conferimento e all’aumento straordinario della produzione di rifiuti. In risposta a questa situazione, AMIU Genova ha avviato una serie di interventi straordinari, in collaborazione con il Sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e l'assessore Mauro Avvenente, per migliorare il servizio e risolvere le problematiche emerse.

Uno dei principali ostacoli è stato l'assenza di un sito di stoccaggio provvisorio all’interno della città. La chiusura delle fosse della Volpara ha reso più complessa la logistica della gestione dei rifiuti. Questa scelta, sebbene difficile, è stata adottata per tutelare la qualità della vita dei cittadini della Val Bisagno, che per anni hanno dovuto convivere con una struttura di stoccaggio molto vicina alle abitazioni. Tuttavia, la chiusura ha complicato la gestione, soprattutto durante il periodo delle festività, quando la domanda di conferimento dei rifiuti cresce drasticamente.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla chiusura di alcuni siti finali di conferimento, gestiti da terzi, durante i giorni festivi. Questo ha determinato un accumulo di rifiuti in diverse zone della città, rendendo necessario un intervento straordinario per ripulire le aree più colpite. AMIU ha quindi avviato una serie di operazioni mirate per affrontare l'emergenza.

Un altro fronte su cui AMIU sta lavorando riguarda l'introduzione dei nuovi cassonetti bilaterali. Questi cassonetti, sebbene più funzionali per incrementare la raccolta differenziata e conformi alle normative nazionali, hanno richiesto un periodo di adattamento da parte di alcuni cittadini, che hanno incontrato difficoltà nell’utilizzo. Nonostante ciò, l’introduzione di questi nuovi modelli è vista come una tappa necessaria per l'introduzione di un sistema di tariffazione puntuale, che consentirà una gestione più equa e sostenibile dei rifiuti.

Per risolvere queste problematiche, AMIU ha concordato con l’Amministrazione comunale l’intensificazione di alcune misure operative. Tra queste, spicca il potenziamento delle “squadre lepre”, ovvero gli operatori che, precedendo i mezzi di raccolta, si occupano di pulire le aree circostanti ai cassonetti, migliorando così il decoro urbano. Inoltre, sono previste squadre di educatori ambientali, che presiederanno i punti di conferimento principali per prevenire comportamenti scorretti e fornire informazioni utili ai cittadini.

Parallelamente, AMIU e il Comune di Genova intensificheranno le attività di controllo contro l’abbandono abusivo di rifiuti ingombranti, utilizzando telecamere e collaborando con la Polizia Locale. Queste misure si inseriscono in un più ampio impegno a contrastare l’inciviltà e migliorare la gestione dei rifiuti in città.

Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU, ha espresso un sentito ringraziamento ai dipendenti dell'azienda, che continuano a garantire un servizio essenziale, anche durante le festività, nonostante le difficoltà oggettive. Raggi ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini, ricordando che solo unendo gli sforzi sarà possibile ottenere una città più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente.

