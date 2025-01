Genova, furto in un supermercato: arrestati due uomini dopo la segnalazione di un cittadino

Due uomini di 45 e 27 anni sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a rubare in un supermercato di Mura Santa Chiara. A segnalare il furto è stato un cittadino che, chiamando il 112, ha descritto nel dettaglio i movimenti dei sospetti, consentendo agli agenti di intervenire in tempo.

L’intervento – Quando le volanti dell’U.P.G.S.P. sono arrivate sul posto, i due uomini hanno tentato la fuga. Il 45enne, che faceva da palo, si è allontanato velocemente lungo una via laterale, ma è stato riconosciuto e fermato in via Volta grazie alla precisa descrizione fornita dal testimone. Il 27enne, invece, è stato bloccato in flagranza mentre usciva dalle porte scorrevoli del supermercato, che erano state forzate per entrare nel locale.

Refurtiva e arresto – Gli agenti hanno trovato addosso al più giovane la merce sottratta, per un valore complessivo di circa 300 euro. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e portati in Questura, in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina.

