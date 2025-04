Genova, arrestato 52enne per reati contro la persona e denunciato giovane per furto di alcolici

Due operazioni distinte dei Carabinieri nel capoluogo ligure hanno portato all’arresto di un uomo di 52 anni, condannato per reati contro la persona, e alla denuncia di un giovane sorpreso a rubare merce in un supermercato.

Bolzaneto – I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino bulgaro di 52 anni, già condannato in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione per reati contro la persona. L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come previsto dalla misura alternativa.

Forte San Giuliano – In un’altra zona della città, una pattuglia è intervenuta in un supermercato dopo la segnalazione di un tentato furto. Un 19enne di origine egiziana è stato sorpreso mentre cercava di portare via diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di circa 250 euro. Il ragazzo è stato bloccato dai militari prima che potesse allontanarsi e denunciato per furto aggravato.

