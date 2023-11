Genova, funivia Begato: mercoledì davanti a Tursi presidio dei comitati per il "No"

Mercoledì 8 novembre a partire dalle 9, in occasione della convocazione tematica della commissione in consiglio comunale, i comitati per il "No" alla funivia di Begato terranno un presidio in via Garibaldi, davanti a Palazzo Tursi.

L'impianto progettato per collegare la Stazione Marittima con il forte di Begato passando sopra il quartiere del Lagaccio, secondo l'amministrazione comunale sarà il volano del rilancio turistico in grande scala del circuito dei Forti di Genova. Secondo i detrattori del progetto, la funivia è "un'opera inutile senza ricadute positive sul quartiere e sulla città, del costo di oltre 40 milioni", proponendo alternative tra cui il prolungamento dei binari della cremagliera che parte da Genova Principe per arrivare a Granarolo.

Hanno annunciato la loro adesione il Coordinamento Associazioni Oregina-Lagaccio, Cgil, Spi-Cgil, MobiGe, WWF, Famiglie senz'auto, Con i piedi per terra, Auser, Italia Nostra e Legambiente Polis.