Genova, fumetti: "Dottor Pira" sabato 26 alla Biblioteca Brocchi presso i Parchi di Nervi

Appuntamento speciale con l'ironia di Maurizio Piraccini, in arte Dottor Pira, protagonista sabato 26 ottobre 2024, dalle 17 alle 19.30 alla Biblioteca Brocchi, all'ingresso dei Parchi di Nervi, eccezionalmente aperta per questo appuntamento a cura dell’associazione Blu / Breeding and Learning Unit.

Per l’occasione, complici le sue lezioni a fumetti realizzate in PowerPoint, il Dottor Pira racconterà infatti come ha fatto a diventare fumettista e quali sono i pericoli nascosti nella pratica di un simile mestiere. Questo non solo per aiutare chi vuole intraprendere una carriera creativa, ma soprattutto per farlo nel modo giusto.

L'incontro è gratuito e fa parte del ciclo Learning from the Present, pensato per coinvolgere la comunità attraverso incontri ed esperienze di cultura contemporanea in diverse aree del Levante genovese, con un'attenzione particolare a Nervi che diventa teatro di una riflessione attiva e di un modo diverso di agire il territorio, la cui identità è composta da mare e collina.

Gli incontri, arricchiti dai contributi di pensatori, professionisti e attivisti di vari ambiti, sono ideati come spunti di riflessione per chi desidera costruire un presente e un percorso non convenzionale, nel rispetto di sé, degli altri e del pianeta.

Il progetto, ideato da BLU / Breeding and Learning Unit, realizzato con il sostegno del Comune di Genova – Genova città dei Festival 2024, e di Creative Living Lab - Edizione 5 Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è coadiuvato da cheFare, in partenariato con Comune di Genova, Municipio Levante, con la collaborazione di Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova.

Maurizio Piraccini, in arte Dottor Pira, è nato a Tortona nel 1977. Grafico, animatore, illustratore e docente, realizza fumetti dalla metà degli anni Novanta ed è il creatore dei “Fumetti della Gleba”, il più longevo webcomic italiano. Ha all’attivo molte pubblicazioni e diverse autoproduzioni, tra cui Super Relax che nel 2019 ha vinto il premio Attilio Micheluzzi al Comicon di Napoli. Le sue serie a fumetti sono apparse su “L’Internazionale”, “la Repubblica XL”, “Vice Magazine” e “Smemoranda”. È autore e critico televisivo, ha realizzato storyboard per film e pubblicità, e videoclip musicali per artisti come Fedez ed Elio e le Storie Tese. Insegna animazione presso lo IED di Roma. Un suo autoritratto è attualmente esposto alla Galleria degli Uffizi.

BLU - Breeding and Learning Unit // Genova è un'organizzazione no profit fondata da Francesco Cavalli, Annalisa Gatto e Michele Genghi, esperti da oltre venti anni di progettazione visiva e di comunicazione, BLU si occupa di ricerca, formazione e diffusione culturale a Genova, città tra terra e mar Mediterraneo, partendo dall’Amor Loci per indagare nuove pratiche di progettazione del contemporaneo. BLU è un programma pubblico, uno spazio culturale in divenire, un editore; crede nel potere dell’incontro e della cultura condivisa, nel valore liberatorio della pratica e nel potere seduttivo del buon esempio. Tra i progetti realizzati, daBanchi—aPré, l’evento che ad aprile 2024 ha trasformato i vicoli di Genova in centro commerciale-culturale-sperimentale, e Learning from the Present, il ciclo di incontri di ricerca sull’agire contemporaneo che da marzo si sta svolgendo in diversi luoghi a Nervi.