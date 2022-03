Genova, finto volontario di una Onlus chiede soldi a una volontaria vera. Denunciato

di Redazione

E' successo ieri mattina davanti all'Ospedale Galliera. La donna ha segnalato il caso alla Polizia. Già in passato l'uomo aveva collezionato denunce per truffa

Si è finto volontario di una associazione che opera negli ospedali per chiedere soldi ma una vera associata ha fiutato che si tratta di una truffa e lo ha fatto denunciare. E' successo ieri mattina davanti all'ospedale Galliera di Genova.

L'uomo, 41 anni, è stato denunciato dalla polizia per tentata truffa. Il finto volontario stava davanti all'ingresso dell'ospedale con dei volantini in mano per chiedere una offerta. Tra le persone a cui ieri ha chiesto una donazione anche una donna che in passato aveva prestato attività di volontariato per quella associazione. Quando la donna ha visto il nome gli ha detto che l'associazione non chiedeva soldi e così ha chiamato la polizia.

L'uomo le ha strappato di mano il volantino e poi si è allontanato. Il falso volontario aveva già in passato collezionato altre denunce sempre per truffa. Gli è stato anche notificato il foglio di via dal Comune di Genova.