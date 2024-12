Genova, “Finestre InCantate”: gli artisti di strada a casa dello street artist Tiler

Lo spettacolo. Un evento unico per sostenere gli artisti di strada che suoneranno sabato 7 dicembre alle 17, affacciandosi dalle quattro finestre dello studio dello street artist Tiler, il famoso "piastrellista" che decora di nascosto la città.

Il sostegno. "Gli artisti che solitamente vedete esibirsi per le strade della città, suoneranno, canteranno e reciteranno dalle 4 finestre della mia galleria di via degli Orefici 4/1, che diventeranno un palcoscenico speciale da cui gli artisti si esibiranno per voi!", spiega il curatore della galleria di Tiler.

Le multe. Venerdi 30 novembre sono state elevate le prime sanzioni per la non osservanza del regolamento che disciplina le performance degli artisti: multati due violinisti in via Orefici. Le nuove regole prevedono postazioni, orari e la prenotazione dell'esibizione con una App.

Il regolamento e la tolleranza. L'approvazione a fine estate del regolamento comunale per l'arte in strada da parte della Giunta, è stato seguito da un lungo periodo di tolleranza dell'amministrazione ma un chiarimento si rende ora necessario altrimenti, se gli artisti di strada non rispetteranno gli articoli del nuovo regolamento, la polizia locale dovrà sanzionare ogni volta i trasgressori.

La richiesta. Nel frattempo gli artisti di strada stanno cercando di incontrare rappresentanti del Comune per aprire un dialogo e un confronto mirato a chiedere delle modifiche al regolamento.