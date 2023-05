Genova, figlio della soubrette Paola Caruso operato al Gaslini: "Grazie a chi ha reso realtà la speranza di Michele di camminare"

"Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia Toffanin per essermi stata accanto in tutto questo percorso...per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al Dottore Nunzio Catena per aver operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio sei più forte di me", questo il post della soubrette Paola Caruso che ha postato su Instagram insieme ad una foto che la ritrae sorridente assieme al figlio Michele dopo un'intervento al quale è stato sottoposto all'ospedale Gaslini di Genova, necessario per poter tornare a camminare senza un tutore.

L'intervento chirurgico a Michele, di 4 anni, è andato nel migliore dei modi, ora bisogna solo aspettare la lenta guarigione e la ripresa con un supporto fisioterapico. Il nervo sciatico gli era stato danneggiato da un'iniezione fatta con un farmaco non adatto ai bambini, mentre si trovava con la madre in vacanza in Egitto.