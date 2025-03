Genova, fermato di notte in via Canevari: trovato con cocaina addosso e altra droga in casa, denunciato

Era in stato di forte agitazione quando una pattuglia della Polizia di Stato lo ha fermato per un controllo in via Canevari, a Genova, nel cuore della notte. Un 24enne di origine ecuadoriana è stato perquisito dagli agenti, che hanno trovato una dose di cocaina nascosta nella tasca della giacca. Dai successivi accertamenti è emerso che nel suo domicilio custodiva altra droga, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato denunciato.

Controllo notturno – Gli agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. erano impegnati in un servizio di pattugliamento quando, intorno alle 3:40, hanno fermato il 24enne che camminava in via Canevari. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti, spingendoli a effettuare una perquisizione personale.

Perquisizione in casa – Dopo aver trovato una dose di cocaina nella giacca, l’uomo ha ammesso di possedere altra sostanza stupefacente nella propria abitazione. Gli agenti hanno quindi proceduto a un controllo domiciliare, rinvenendo ulteriori dosi di cocaina e cannabis, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 300 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 24enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

