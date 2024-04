Genova, Federico Giacobbe candidato alle europee con il gruppo Azione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il consigliere municipale genovese Federico Giacobbe entra nella lista dei candidati del collegio nord-ovest del gruppo 'Azione' per le prossime elezioni europee, L'annuncio è arrivato oggi, lo stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste.

Da poco dimessosi dalla presidenza del gruppo Più Europa Genova, Giacobbe, consigliere del municipio Media Val Bisagno, aveva già annunciato che avrebbe sostenuto la lista 'Siamo Europei' di Carlo Calenda

«Azione Liguria accoglie con grande orgoglio un nuovo consigliere municipale, Federico Giacobbe – dichiara Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione – Abbiamo già un gruppo municipale di Azione in Municipio Valpolcevera, un consigliere municipale capogruppo del Gruppo Misto nel Centro Ovest e una consigliera capogruppo del Gruppo Misto nel Municipio Levante e, da oggi, anche un consigliere di Azione nel Municipio Media Val Bisagno. Per noi è un momento importantissimo perché il radicamento di Azione sui territori è un passo avanti che ci eravamo dati come obiettivo come Azione Liguria e Azione Genova. Federico Giacobbe, inoltre, si candida alle prossime Elezioni Europee come Azione insieme a me nel collegio del Nord Ovest di Siamo Europei. La squadra ligure dei candidati del Nord Ovest, in totale 4 di cui noi 2 di Azione, si arricchisce quindi con un componente fondamentale, che per noi significa mettere al centro della campagna anche i municipi cittadini».