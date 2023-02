Genova, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari presenta il Borsino delle quotazioni Immobiliari della città e provincia

Come ormai tradizione consolidata, la FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari propone anche quest'anno il Borsino delle quotazioni immobiliari della città e provincia di Genova. Uno strumento che è anche l'occasione per fare il punto su quella che è la situazione immobiliare del territorio. Se da una parte a livello nazionale si stanno attraversando problematiche che vanno dall' inflazione, a una guerra alle porte, passando per due anni di pandemia che hanno fatto cambiare molto le idee e i gusti alla clientela, dall'altra si può constatare come la Liguria stia funzionando.

Dal punto di vista dei quartieri di Genova non ci sono particolari cambiamenti o flessioni per quanto riguarda la zona storica: da Carignano ad Albaro passando per Castelletto il mercato funziona bene. Diversa la situazione invece per quanto riguarda alcune zone della ricostruzione post bellica.