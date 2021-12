Genova, ex mercato di Corso Sardegna: lavori in corso in vista dell'inaugurazione

di Alessandro Gardella

Previsto per le ore 11.45 di domani il taglio del nastro per il parco che verrà intitolato alle vittime dell'alluvione del 2011

Sarà inaugurato domani il parco pubblico che sorgerà nella zona dell'ex mercato di Corso Sardegna, nel quartiere di Marassi. Lo spazio sarà dedicato alle vittime dell'alluvione del 2011 e al suo interno avrà tante zone ricreative per grandi e piccini, oltre a un campo nel quale sarà possibile giocare a calcio, pallavolo e pallacanestro. Oltre alla zona del parco, verrà inaugurato anche il supermercato Coop che sorgerà all'interno del nuovo mercato di Corso Sardegna, per il momento unica attività commerciale che prenderà il via delle circa 30 previste per la prossima primavera. Intanto all'interno del mercato fervono i preparativi, in vista del taglio del nastro di domani (alle ore 11.45) al quale parteciperanno sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante e del procuratore generale del mercato, Enrico Ivaldi.