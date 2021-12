Genova, pioggia e vento di tramontana: temperature in calo e possibili nevicate nell'entroterra

di Marco Innocenti

Su tutta la regione è atteso il passaggio di una nuova perturbazione. Già da sabato torna il sole e un nuovo rialzo termico

Dopo una breve tregua, torna a farsi sentire il freddo. Nella notte infatti temperature di nuovo in calo, soprattutto sui rilievi dell'entroterra, e nuvole che hanno ripreso ad aumentare rapidamente su tutta la regione. Secondo i rilevamenti di Limet, a Calizzano si sono toccati i -12,3°, a Vallechiara nei pressi di Masone i -7,6° e a Rezzoaglio i -10,7°.

Una situazione generale che, per la giornata di oggi, potrebbe veder ricomparire la neve sulle alture, quindi al di sopra dei 500 metri, quota che potrebbe abbassarsi ulteriormente anche intorno a Genova nel pomeriggio, quando però dovrebbero interrompersi le precipitazioni. Non è escludo, però, che qualche fiocco possa tornare a fare la propria comparsa sui quartieri collinari, in concomitanza dell'arrivo di venti forti di tramontana che spazzeranno anche la costa, contribuendo a far scendere le temperature. Una perturbazione che però dovrebbe passare in fretta: da sabato infatti tornerà il sole e un lieve rialzo termico.