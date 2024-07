Genova, "Estate sicura": potenziati i servizi di assistenza per gli effetti indesiderati provocati dal caldo

Il Comune di Genova potenzia i servizi del programma 'estate sicura'. In questi giorni di allerta caldo sono state avviate infatti iniziative di tipo formativo per potenziare il progetto, come previsto nei periodi di particolari condizioni meteoclimatiche: i centralinisti del call center regionale sono stati aggiornati su tutte le informazioni inerenti i servizi sul territorio, con incontri mirati tra gli operatori dei servizi sociali e del call center regionale. Il programma 'estate sicura' s'inserisce nel sistema di sorveglianza del piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute a cui aderisce Regione Liguria dal 2004, cui partecipa anche Agorà in qualità di capofila dell'ats regionale del progetto 'maggiordomo di quartiere e custodi sociali. Per qualsiasi necessità, è attivo il numero verde 800 593235, dalle ore 8 alle 20 per tutta la settimana (weekend compreso). Si tratta di un punto d'informazione, di ascolto e orientamento per l'accesso al sistema dei servizi presenti sul territorio a disposizione delle persone, con particolare riferimento a quelle anziane e fragili. Il call center offre orientamento e informazione per l'attivazione del servizio dei custodi sociali e del maggiordomo di quartiere. Il call center garantisce l'orientamento ai servizi socio-sanitari e assistenziali, supportando le persone anziane nella gestione delle necessità quotidiane attraverso il raccordo con le attività svolte grazie anche ad altri progetti, in particolare: 'Ben…essere in Liguria' con l'attivazione di interventi di piccolo aiuto e sostegno a domicilio o in struttura di accoglienza residenziale extra-ospedaliera, attraverso compagnia telefonica, compagnia a domicilio, accompagnamento presso centri di culto, cimiteri, centri di socializzazione ecc., animazione e sostegno per anziani 'soli' negli istituti, consegna della spesa e dei medicinali, accompagnamento a visite e servizi, aiuto nel disbrigo di pratiche, piccole commissioni, interventi straordinari durante le emergenze climatiche, accompagnamento protetto con macchine non attrezzate.