Genova, Erika ricercatrice da 10 anni. Segni particolari: precaria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Erica Carli ha 40 anni. Si è laureata in biologia, poi un dottorato di ricerca in scienze polari, infatti è una ricercatrice polare. Tante borse di studio e contratti a tempo determinato nel suo percorso lavorativo: ancora oggi non ci sono certezze nel suo futuro ma l'entusiasmo che la lega alla ricerca, le hanno fatto superare tante situazioni. La famiglia la supporta ma chiaramente ci si aspetta che dopo tanta formazione e sacrifici, a 40 anni ci si dovrebbe meritare un lavoro con un contratto sicuro per potersi permettere, per esempio, di poter accendere un mutuo per comprare una casa. Molti colleghi ricercatori hanno abbandonato la professione per motivi economici rinunciando alla passione. Il lavoro del ricercatore, fondamentale per il progresso scientifico, sta diventando la scelta di pochi.