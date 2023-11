Genova, Erg: utile in calo a 112 milioni, ricavi per 521 milioni

Erg ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile in calo a 112 milioni di euro, dai 459 milioni dello stesso periodo del 2022, che avevano beneficiato di una plusvalenza di 324 milioni sulla cessione dell'impianto idroelettrico di Terni. Il risultato netto rettificato sale invece a 144 milioni, in crescita di 12 milioni sullo stesso periodo del 2022 mentre quello rettificato delle attività in continuità, si legge in una nota, passa da 115 a 149 milioni di euro. I ricavi sono scesi da 542 a 521 milioni di euro mentre il Mol consolidato adjusted si è contratto da 365 a 390 milioni, con il terzo trimestre in calo da 118 a 102 milioni.

Erg ha rivisto leggermente al rialzo l'intervallo atteso per il margine operativo lordo, da 480-520 a 490-520 milioni, confermando invece la guidance 2023 sugli investimenti (tra 500 e 600 milioni di euro) e l'indebitamento finanziario netto (tra 1,4 e 1,5 miliardi), invariato nonostante gli esborsi previsti per il programma di buyback.

"I risultati operativi del trimestre sono solidi ed in linea con il nostro budget seppur in diminuzione rispetto allo scorso anno, interamente dovuto ad una comparazione particolarmente severa stante i picchi di prezzo dell'energia elettrica raggiunti nel trimestre dello scorso anno, oltre all'azzeramento del valore dell'incentivo in Italia nel 2023 per effetto della formula di calcolo. I minori prezzi di vendita tuttavia sono stati in gran parte compensati dalla significativa crescita delle produzioni, per effetto della nuova capacità installata e di migliori condizioni anemologiche", ha commentato l'amministratore delegato di Erg, Paolo Luigi Merli.

"L'utile netto del trimestre - ha proseguito - è in linea con lo scorso anno grazie ad una significativa riduzione degli oneri finanziari, che scontano un miglior rendimento della liquidità. Stante il buon avvio del quarto trimestre, con buona ventosità e un'ulteriore crescita della capacità installata, rivediamo al rialzo l'intervallo del margine operativo lordo".