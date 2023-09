Genova, entro la fine dell'anno saranno quasi 4 milioni i passeggeri di crociere e traghetti. Toti: "Settore trainante della nostra economia"

“Quello delle crociere è uno dei settori trainanti non solo per presenze turistiche in grande crescita nella nostra regione, ma è fondamentale anche come motore della promozione turistica in Italia e nel mondo di tutto il nostro territorio. Le proiezioni per la fine dell'anno, tra crocieristi e passeggeri di traghetti, parlano di un totale di circa 3,8 milioni di passeggeri per la città di Genova con il confronto con gli anni precedenti che segna una crescita progressiva di quasi un terzo rispetto al 2022. Un nuovo record che conferma come la nostra regione sia riuscita ad ottenere un risultato storico in un settore trainante è strategico”.

Così il presidente della Regione Giovanni Toti in merito alle proiezioni da record per crocieristi e passeggeri dei traghetti relative alla città di Genova.