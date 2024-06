Genova, energia: dal 1 luglio finisce maggior tutela, chi non sceglie passa a Hera

In prossimità della fine del Mercato Tutelato dell’elettricità, fissata per i clienti domestici non vulnerabili a luglio 2024, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato un regime transitorio denominato Servizio a Tutele Graduali (STG). Questo regime è stato stabilito per accompagnare in maniera graduale il passaggio delle famiglie al Mercato Libero dell’energia. L’Autorità ha previsto che i clienti non vulnerabili nel Servizio di Maggior Tutela che non avranno attivato un’offerta sul Mercato Libero entro il 30 giugno 2024, dal 1° luglio saranno automaticamente trasferiti al Servizio a Tutele Graduali, gestito dall’esercente selezionato attraverso apposite procedure di gara. A Genova, si tratta di Hera Comm, controllata del Gruppo Hera, il nuovo gestore elettrico per le circa 94 mila famiglie della città metropolitana di Genova che non hanno scelto offerte a mercato libero e che quindi sono attualmente servite nel mercato di Maggior Tutela.

STG - È un regime transitorio che disciplina chi non è ancora passato al Mercato Libero, gestito da fornitori differenti per ciascuna zona d’Italia, individuati dall’ARERA attraverso bandi di gara. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono definite dall’Autorità sulla base degli esiti delle gare. Al Servizio a Tutele Graduali passeranno dal 1° luglio i clienti domestici non vulnerabili, mentre il Servizio di Maggior Tutela rimarrà in vigore per i clienti vulnerabili.

HERA - Il Gruppo Hera è una delle maggiori società italiane del settore, al servizio di oltre 5 milioni di cittadini. È il terzo operatore nazionale nella vendita di energia elettrica e gas, oltre che il primo nel settore dei servizi ambientali e il secondo nella gestione del servizio idrico integrato.

CLIENTI VULNERABILI - Sono i clienti che hanno compiuto 75 anni, beneficiari di bonus sociali, in condizioni di salute particolari, con disabilità, chi vive su isole minori non collegate o in case di emergenza a seguito di calamità.

FASE DI PASSAGGIO - Chi non sceglie un’offerta sul Mercato Libero entro il 30 giugno 2024 e non è un cliente vulnerabile, dal 1° luglio passi in automatico al Servizio a Tutele Graduali con Hera Comm: la continuità di fornitura è pertanto garantita. Chi rientra nella categoria di cliente vulnerabile, invece, resterà nel Servizio di Maggior Tutela.

ALTERNATIVE - Si può scegliere in anticipo il Mercato Libero, per avere un’offerta più adatta alle tue esigenze. Ad esempio, se un cliente è interessato a: prezzo fisso, tariffa monoraria, energia certificata green o altri servizi accessori, tutte opzioni non disponibili nel Servizio a Tutela graduale.

REGIME TRANSITORIO - Il servizio a Tutele Graduali (Stg) durerà tre anni: in assenza di una futura indicazione esplicita, alla scadenza del periodo di erogazione del Stg, il cliente verrà rifornito dallo stesso operatore del servizio, sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.