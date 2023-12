Genova, Ecoeridania presenta i risultati dell'iniziative benefiche del 2024: acquisizioni importanti in Italia in progetto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è tenuta oggi la conferenza stampa organizzata da Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, in occasione del suo evento benefico di Natale.

In particolare, quest’anno, la Fondazione festeggia due anni di attività e, nel corso della conferenza stampa, moderata da Michele Corti, sono stati presentati i risultati raggiunti dopo due anni dalla nascita della Fondazione EcoEridania Insuperabili e saranno lanciati i progetti da realizzare nel 2024.

Il Gruppo EcoEridania, punta a "raccogliere nuova finanza per fare tre-quattro acquisizioni importanti in Italia nel 2024". Lo spiega il presidente del gruppo Andrea Giustini a Genova a margine della presentazione dell'evento benefico di Natale organizzato dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili. "Vogliamo portare l'azienda alla fine del 2025 a raggiungere l'obiettivo molto ambizioso fissato nel piano industriale chiamato 'Twister', in quel momento ragioneremo con il fondo di investimento che partecipa al nostro gruppo sul cosa fare in futuro o sui chi sarà il nuovo partner", continua Giustini ricordando che il gruppo ha già avviato un progetto infrastrutturale in Spagna per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti. "Noi come modello e ambizione trattiamo esclusivamente rifiuti speciali, - ribadisce - quello dei rifiuti sanitari era il nostro vecchio core business, adesso è una delle tante attività che svolgiamo, ma trattiamo sempre rifiuti industriali, speciali e sempre di più end of waste, quindi il recupero del rifiuto e trasformazione della materia in energia".