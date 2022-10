Genova, ecco "Truck it easy", la app che migliora la vita dell'autostrasporto

Presentata con una grande festa in un locale di Genova “Truck it easy”, la nuova app pensata per velocizzare le pratiche in porto e agevolare la vita dell'autotrasporto.

La app è stata ideata dal consorzio Vgm e da Spediporto per aiutare autisti e aziende ad affrontare le sfide della digitalizzazione attraverso un archivio documentale su Cloud, sincronizzazione ed integrazione con il sistema E-Port e tutti i sistemi operativi, tracciamento delle flotte in real-time, gestione e analisi delle spese di viaggio, distanziere “certificato” per preventivi sui costi viaggi, certificazione dei contratti di trasporto, l’integrazione con il servizio di pesatura del Consorzio VGM e altro ancora.

“Il nostro quotidiano scontrarci con i problemi dell’autotrasporto - dice Giampaolo Botta, Presidente di Consorzio VGM e direttore generale di Spediporto - che sono poi i problemi che affliggono tutta la filiera della supply chain, ci ha portato a pensare ad una App che potesse, in modo semplice ed intuitivo, aiutare autisti ed aziende ad affrontare le sfide della digitalizzazione senza dimenticarsi che anche le complessità di questo settore dovevano essere superate, con un click!”.

E’ stata con questa finalità che Consorzio VGM, nato per affrontare l’emergenza della pesatura dei contenitori nel 2006, dopo aver introdotto già in allora un innovativo sistema di gestione dei certificati, tutti disponibili in formato digitale su Cloud, ha voluto fornire insieme a Spediporto un nuovo impulso alla digitalizzazione attraverso un ulteriore sviluppo del proprio sistema operativo che ha portato alla creazione della nuova Web App “Truck It Easy”, già disponibile su App Store e su Google Play.

"La App è stata pensata - insiste Botta - per offrire servizi all’autista attraverso esercizi convenzionati, assicurazioni, centri di assistenza anche sanitaria. Insomma l’obiettivo è trasformare il veicolo di lavoro in uno smart office funzionale a tutte le esigenze”. Un lavoro condotto in sinergia e sintonia con Spediporto che, insieme a Consorzio VGM, ha creduto nel progetto con la volontà, come ricorda il Presidente Andrea Giachero: “di offrire, finalmente, un contributo innovativo, al passo con i tempi, al mondo dell’autotrasporto perché potesse finalmente trovare in una sola App tutto quello di cui poteva avere bisogno”.