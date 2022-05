Genova, ecco MyCicero: "Parcheggi, sharing, bus e metro in una sola app"

di Tiziana Cairati

L'obiettivo dell'azienda è puntare al trasporto sostenibile, alla riduzione del traffico e dell'inquinamento

Giulia Rossetti responsabile del reparto vendite di Mycicero, l'azienda che sta sviluppando l'App per l'integrazione di autobus, metro, sharing bici, spiega cosa stanno preparando per la città di Genova.

"L'App è nata nel 2013 per la sosta poi è stata integrata fino a diventare un accentratore per i servizi della mobilità, quindi trasporto pubblico locale e micromobilità. Al momento abbiamo un esperimento su Torino che è diventato un grande successo", sottolinea Rossetti.

"Per Genova c'è un progetto sulla micromobilità condivisa nell'ambito urbano simile a quella in corso. L'obiettivo dell'azienda è puntare al trasporto sostenibile. Con Genova c'è un'integrazione per la micromobilità condivisa. Si punta alla riduzione del traffico cittadini e dell'inquinamento", conclude la responsabile.