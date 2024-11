Genova, ecco l'evento su alimentazione e sport: tra lunchbox gourmet e atleti d'elite

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'eccellenza accademica della nutrizione si riunirà a Genova, dal 21 al 23 novemrbre, per discutere di alimentazione e sport con esperti internazionali, stelle olimpiche e paralimpiche. A Palazzo della Borsa sarà in programma "Scienza dell'alimentazione, sport e salute", un convegno internazionale per confrontarsi sull'alimentazione di tutti, promuovendo stili di vita sani e attivi: un evento che vuole aprirsi oltre i confini dell'analisi scientifica.





Campioni e dieta - "Non è solo un incontro di scienziati, ma vuole essere aperto anche al mondo degli sportivi, in particolare sportivi olimpici e paralimpici, che potranno portare la loro testimonianza anche appunto, su quello che è il rapporto tra la loro attività sportiva e l'alimentazione" dice Livia Pisciotta, tesoriere SINU e direttrice della Scuola di specializzazione in Scienze dell'Alimentazione, nonché coordinatrice del corso di studio Dietistica dell'Università di Genova.





Qualità e nutrizione - Non solo l'organizzazione della società italiana di nutrizione umana, ma anche l'impegno della camera di commercio centro ligure per la produttività e dell'università di genova. Da questa collaborazione è nata un'iniziativa, durata per tutto il 2024, con un obiettivo specifico, come spiega Massimiliano Spigno, presidente di Centro Ligure per la Produttività: "Vogliamo arrivare ad avere dei piatti certificati, come sono i nostri ristoratori ai nostri banchetti, che abbiano una logica di nutrizione, recupero e tutto ciò che è dentro a quella che serve la nutrizione per uno sportivo che ha delle necessità diverse da una persona normale".





La novità - Presentato in esclusiva il prototipo "Sustainable Genova Gourmet Lunchbox", frutto dello studio di Camera di Commercio per ottenere, prosegue Spigno, "un prodotto ecosostenibile, dove all'interno ci saranno tutti i contenitori per permettere questi piatti particolari, anche loro ecosostenibili, che non creano problemi all'alimento al suo interno. Possiamo essere tranquilli che non facciamo neanche male all'ambiente". Packaging sostenibile, studiato e disegnato per l'evento, al cui interno si potrà conoscere la proposta dedicata, con ricette tipiche liguri, calibrate in valori nutrizionali e in termini di sostenibilità, ma adatte anche per le attività sportive.





Scuola e alimentazione - "Da tempo la scuola lavora sul tema dell'attenzione alla cucina salutistica - afferma Roberto Solinas, dirigente scolastico dell'istituto genovese 'Marco Polo' - Quest'anno l'attenzione particolare all'alimentazione sportiva ci stimola ulteriormente, al punto che stiamo pensando anche alla progettazione di un percorso specifico all'interno del nostro istituto, che si rivolgerà a questi temi in maniera particolare".