Genova, ecco il nuovo Gaslini: scelto il progetto da 164 milioni

Ecco il nuovo Gaslini: 164.4 milioni di euro complessivi d'investimento in partenariato pubblico privato e 6 anni di lavori cambieranno volto all'ospedale pediatrico genovese, punto di riferimento per il paese intero, che passerà dagli 88 mila metri quadrati di oggi ai 123 mila di domani. Pochi i posti letto in più, da 390 a 396: la rivoluzione interessa il "padiglione zero", da completare entro fine 2026 per sfruttare i finanziamenti del Pnrr. Struttura ad alta intensità di cura di emergenza-urgenza, conterrà un nuovo blocco operatorio unico da 10 sale per attività chirurguche specialistiche, terapie intensive, 6 mila metri quadri di laboratori, elisoccorso, un asilo nido, una foresteria e aree verdi. Parallelamente verrà fatta manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e servizi complementari. E c'è anche la prospettiva futura di un campus universitario.

La scelta del Cda del Gaslini della proposta di interesse pubblico per il nuovo ospedale è ricaduta sul colosso delle costruzioni Cmb, che ha battuto la concorrenza della cordata Percassi: degli oltre 164 milioni di investimento 35 sono pubblici e fra questi 10 provenienti dal Pnrr: il resto sarà a carico di privati con la prospettiva di rientrare in 22 anni con un canone concessorio legato alla cessione dei servizi. A regime, dopo 6 anni, il Gaslini pagherà 28 milioni annui comprensivi di facility management ed energia. Il nuovo Gaslini, i cui cantieri non interromperanno l'attività santiaria, sarà diviso per intensità di cura e piattaforme assistenziali per superare l'attuale frammentazione.