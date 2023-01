Genova, ecco i voli Ryanair per la stagione estiva: nuove rotte per Dublino e Cagliari

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l'estate '23 da Genova con 12 rotte, tra cui 2 nuove per Cagliari e Dublino. Inoltre aumenterà le frequenze sulla rotta per Londra Stansted in risposta all'aumento della domanda. L'estate 2023 segna il 24° anno di Ryanair a Genova, dove ha trasportato oltre 4 milioni di passeggeri da/verso la città dall'inizio delle operazioni nel 1999. Ryanair opererà più di 80 voli settimanali verso 12 destinazioni interessanti, offrendo ai clienti/visitatori genovesi una scelta imbattibile alle tariffe più basse sul mercato per prenotare le loro vacanze per l'estate '23.

"Siamo orgogliosi - ha detto Mario Bolla, di Ryanair - di continuare a spingere la ripresa economica dell'Italia incrementando il turismo incoming tutto l'anno, investimenti regionali e contributi verso milioni di posti di lavoro locali. Con l'apertura delle nuove rotte per Cagliari e Dublino quest'estate, dimostriamo ulteriormente il nostro impegno nei confronti di Genova".

"Con l'offerta di voli per l'estate 2023 - ha detto Piero Righi, dg dell'Aeroporto di Genova - Ryanair si conferma partner strategico per l'Aeroporto di Genova. Le nuove rotte consentiranno ai liguri di volare verso 12 importanti destinazioni italiane ed estere, ma anche a decine di migliaia di turisti di visitare la nostra regione. I dati storici dimostrano che in presenza di voli diretti, Ryanair stimola il turismo incoming internazionale facendolo crescere più della media. Continueremo a fare la nostra parte per stimolare Ryanair a investire su Genova e la Liguria. Con il contributo degli Enti e degli stakeholder locali interessati allo sviluppo del traffico puntiamo a rafforzare la collaborazione con Ryanair e a incrementare la connettività aerea della Liguria nel prossimo futuro".