Genova e Sant’Egidio unite per la Marcia della Pace 2025

Genova rinnova il suo impegno per la pace con un ricco programma di eventi in occasione della Giornata mondiale della Pace. Mercoledì 1 gennaio 2025, la Basilica dell'Annunziata ospiterà le celebrazioni guidate dall’arcivescovo Marco Tasca, seguite dalla tradizionale marcia per le vie della città.

Celebrazioni iniziali – Alle ore 15.15, la Basilica della Santissima Annunziata accoglierà il concerto per la pace del Coro delle voci bianche dell’Opera Carlo Felice di Genova. Subito dopo, l’arcivescovo Marco Tasca commenterà il messaggio di papa Francesco per la 57esima Giornata mondiale della Pace, intitolato “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”. Durante l’incontro, saranno ricordati i paesi attualmente coinvolti in guerre e conflitti armati.

La marcia – Alle 16.30, i partecipanti si raduneranno in piazza della Nunziata per l’avvio della Marcia per la pace, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Il corteo attraverserà il cuore della città per concludersi in piazza San Lorenzo, unendosi in un simbolico cammino di solidarietà.

La Messa conclusiva – Alle 18.00, nella Cattedrale di San Lorenzo, l’arcivescovo Tasca presiederà la Santa Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio e per la 57esima Giornata mondiale della Pace.

Il messaggio del Papa – Papa Francesco, nel suo messaggio per questa giornata, ha sottolineato l’importanza di un cuore disarmato e aperto. Ha inoltre invitato tutti a costruire “un nuovo mondo, un mondo in cui ci scopriamo diversi, più uniti e più fratelli rispetto a quanto avremmo immaginato”.

