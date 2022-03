Genova, è partito il primo camion di aiuti verso l'Ucraina

di Giorgia Fabiocchi

Il tir ha acceso il motore poco dopo le 12 ed è partito dal piazzale davanti alla stazione Brignole, carico di beni di prima necessità

Poche ore per gli ultimi preparativi, per caricare ancora qualcuna delle scatole di aiuti arrivate nella notte e poi via, verso il confine ucraino. Poi il primo camion di beni di prima necessità raccolti dalla Caritas e dalla comunità ucraina, grazie anche al supporto del comune di Genova, ha acceso il motore ed è partito poco dopo le 12, dal piazzale davanti alla stazione di Genova Brignole, dove i volontari lo hanno stipato al massimo con gli aiuti donati dai genovesi in queste ultime ore.

Un primo carico che testimonia il grande cuore di tutta una città che si è stretta intorno alla comunità ucraina, come testimoniato già dalle manifestazioni di piazza di sabato in piazza De Ferrari e di domenica sera, con la fiaccolata lungo via XX Settembre. Ma testimoniato soprattutto nei fatti, con la raccolta di beni di prima necessità lanciata solo pochi giorni fa e che ha portato una gran quantità di aiuti nei centri di raccolta, primo fra tutti quello appena inaugurato in piazzale Kennedy.