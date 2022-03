Ucraina, hub di Piazzale Kennedy partito. Servono coperte e cibo a lunga conservazione

di Redazione

E' partito, con qualche piccolo intoppo ma con grande entusiasmo, l'hub per lo smistamento degli aiuti all'Ucraina a Piazzale Kennedy. Grande la partecipazione dei genovesi, che hanno cercato di far sentire la loro solidarietà al popolo ucraino alle prese con la guerra. Coperte, piumoni, cibo a lunga scadenza. Questi sono i generi richiesti. Qualcuno ha portato indumenti che, non essendo sanificati, non possono invece essere spediti.

L'hub ha ufficialmente aperto i battenti dalle 14, ma già dalla mattinata la gente ha iniziato a riversarsi in zona per lasciare i generi di conforto richiesti. Il centro sarà attivo tutti i giorni della settimana dalle 9 del mattino.

Il primo tir partirà già domani dalla zona di Brignole, dove è stato allestito un centro di raccolta e smistamento.