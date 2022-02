Genova, mercoledì Draghi incontrerà i parenti delle vittime del crollo del Morandi

di Edoardo Cozza

Nella tappa nel capoluogo ligure il presidente del consiglio visiterà i luoghi simbolo della tragedia e della rinascita, ma anche i cantieri delle grandi opere

Mercoledì prossimo il presidente del consiglio Mario Draghi farà tappa a Genova per una visita tra cantieri in essere (Terzo Valico), cantieri futuri (diga foranea) e luoghi simbolo della città, quale è la Radura della Memoria, dove si commemorano le vittime del crollo del Ponte Morandi. In occasione di questa giornata, il premier avrà modo di incontrare anche il comitato "Ricordo vittime Ponte Morandi", la cui presidente è Egle Possetti.

È la prima volta che Draghi avrà modo di confrontarsi con i rappresentanti del comitato: insediatosi alla guida del governo un anno fa, il premier non era presente all'annuale cerimonia di ricordo che si era tenuta lo scorso 14 agosto: per il governo, infatti, partecipò il ministro della giustizia Marta Cartabia.