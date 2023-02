Genova, domani è il giorno dell'ordinanza anti-smog. Bucci: "Chi rottama l'auto senza comprarla viaggia gratis su bus e metro per 5 anni"

Dovrebbe andare alla firma domani l'ordinanza antismog che prevede un blocco delle auto inquinanti nelle strade del centro cittadino e una "stretta" sul resto del territorio metropolitano. A confermarlo, a margine di una conferenza stampa per le iniziative di solidarietà all'Ucraina, il sindaco di Genova Marco Bucci che ha anticipato alcune delle misure che verranno prese per alleggerire i disagi dei cittadini. "Pensiamo di offrire cinque anni di abbonamento Amt gratis per chi rottama l'auto che rientra nell'ordinanza e non ne compra una nuova - ha spiegato - scegliendo di muoversi col trasporto pubblico. È confermato il 'car pooling', che prevede la possibilità di circolare anche su una macchina vecchia ci sono almeno tre persone a bordo".

Tra le deroghe, inoltre il primo cittadino ha confermato la possibilità di circolare per chi si reca in ospedale, per chi ha comprato l'auto nuova pur non avendola ancora ricevuta per le difficoltà del mercato e la proroga di sei mesi per i veicoli commerciali. "La città verrà suddivisa in due parti - ha concluso - con l'ordinanza 'forte' che si applica solo nella zona centrale e con tutti i parcheggi di interscambio che avranno libero accesso".