Genova, disagi per il primo sabato di chiusura del tratto ferroviario tra Sestri Ponente e Cogoleto

La chiusura della ferrovia tra Sestri Ponente e Cogoleto per i lavori di potenziamento del nodo ferroviario genovese ha già creato disagi per il primo sabato di attuazione. Molti viaggiatori questa mattina alla Stazione di Principe erano incerti, disinformati e provati. Il personale Fs ha fatto il possibile per indirizzare i clienti sui bus sostitutivi che partono da Principe e da Sestri Ponente in via Puccini. E' difficile capire quale pullman prendere, alcuni vanno a Savona e Ventimiglia.

Inoltre a bordo dei pullman c'è molta ressa, si riempiono subito al punto da spingere molti passeggeri a scendere per aspettare il prossimo, in modo da non fare un viaggio terribile schiacciati. Ma i disagi non finiscono qui, perché il percorso lungo la viabilità ordinaria è anche molto lento, impiega il doppio del tempo rispetto al treno. Purtroppo per i pendolari del tratto non saranno mesi facili, il disagio infatti andrà avanti ogni weekend fino a dicembre.